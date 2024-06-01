Vitamini kabuğunda! Limon kabuğunun faydaları nelerdir?
C vitamini ve kalsiyum bakımından oldukça zengin olan limonun, kabuğu da şifa veriyor. Limon kabuğunun hücre hasarını önlemekten damar sağlığını korumaya kadar birçok faydası vardır. Peki, limon kabuğunun başka ne gibi faydaları vardır? İşte limon kabuğunun faydaları...
Limon kabuğunun faydaları
Limonda bulunan asit cildi temizler, parlatır ve yumuşaklık verir. Limon kabuğu ölü deriyi atmaya ve sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olur.
Ölü derileri temizleyerek peeling etkisi yaratır.
Cildi canlandırır, cilt bariyerini güçlendirir.
Kan dolaşımının iyileşmesine yardımcı olur.
İçerisinde bulunan naingin ve hesperidin sayesinde damar sağlığını korur.
Karaciğeri temizlemeye yardımcıdır.
Antioksidan özelliği ile hücre duvarını sağlamlaştırır ve hücre yenilenmesine yardımcı olur.
Anti-mikrobiyal özelliği ile enfeksiyonlara karşı korur.
Yüksek tansiyonu önler.
Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak sağlığını korur. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlar.
Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım eder.