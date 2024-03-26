9 günlük bayram tatilini vizesiz geçirebileceğiniz ülkeler...
Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günün idari izin kapsamına alınmasıyla 6-14 Nisan tarihleri arasında 9 günlük uzun bir fırsatı doğdu. Söz konusu gelişme sonrası Enuygun.com, bayramı yurt dışında geçirmek isteyenler için çipli kimlik kartı, vizesiz ya da kapıda vize ile girilebilecek ülkelerden en gözde şehirleri sıraladı. İşte vizesiz ve kapıda vizeyle gidilebilen yurt dışı rotaları...
Gürcistan – Batum
Çipli T.C kimlik kartıyla giriş yapılabilen Gürcistan’ın popüler şehirlerinden Batum, yeşilin bin bir tonunu görebileceğiniz bir destinasyon. Bayram tatiliniz için Batum’u tercih ederseniz Enuygun'un şehirle ilgili ilk önerisi 7 kilometre uzunluğundaki Batum Bulvarı’nı gezmeniz. Şehrin simge yapısı Ali ve Nino Heykeli, Gürcü alfabesinin özgünlüğünü simgeleyen Alfabe Kulesi, Astronomik Saat Kulesi Batum seyahatiniz esnasında görmeniz gereken diğer yerler. Farklı bir deneyim için Argo teleferiğiyle şehrin en yüksek noktasına çıkabilir, manzarayı izleyebilirsiniz.
Batum Botanik Bahçesi, Mitrala Ulusal Parkı, Virgin Mary Kilisesi, St. Nicholas Kilisesi gibi tarihi yapıların yanında klasik üslupta inşa edilmiş Batum Tiyatrosu ve Tiyatro Meydanı da mutlaka gezi rehberinizde olmalı.
Restoran ve kafeleriyle şehrin buluşma merkezi Piazza Meydanı’nda keyifli vakit geçirebilir; seyahatiniz esnasında bir pide çeşidi olan haçapuri, mantı türevi hinkali ya da ünlü sulguni peyniri tadabilirsiniz. Gürcistan uçak bileti alarak keyifli bir bayram tatili için yola çıkabilirsiniz.
Azerbaycan – Bakü
Enuygun’un sıradaki önerisi Bakü’de tarihi ve modern mimariyi bir arada bulabileceksiniz. Şehrin ‘İçeri Şehir’ olarak adlandıran eski yerleşimi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Bu alanda Şirvanşahlar Sarayı, Multan Kervansarayı ve Muhammad Camii gibi eserler bulunuyor. Hazar Denizi kıyısına kurulmuş olan şehrin sahil hattında ise modern gökdelenler şehre bambaşka bir atmosfer katıyor.
Daha çok kahvaltıda tercih edilen bir börek olan düşbere, Hazar Denizi’ne özgü mersin balığı, safran eklenen bakü baklavası şehirde denenmesi gereken lezzetlerden.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Her mevsim ayrı güzellikteki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Enuygun.com’un sıradaki önerisi.
Girne Kalesi, Bellapais Manastırı, Salamis Antik Kenti, Gazimağusa’nın Suriçi mahallesindeki Othello Kalesi, Lefkoşa meydanındaki Venedik Sütunu, Selimiye Camii gibi çok sayıda tarihi noktası bulunan Kıbrıs’ta yemek ve eğlence de yüksek standartlarda. Seyahatiniz sırasında şeftali kebabı, hellim peyniri, keçiboynuzu pekmezli zülbiye, kıbrıs mantısı olarak da bilinen piruhi gibi adaya özel lezzetleri tadabilirsiniz.
Sırbistan-Belgrad
Sadece pasaportla giriş yapabileceğiniz ülkelerden Sırbistan’ın öne çıkan şehri Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği alan üzerinde yer alıyor.
Eski şehir kısmında; tarihi milattan önceye uzanan heybetli kale Kalemegdan ve çevresi, en çok ziyaret edilen turistik merkez konumunda. Belgrad seyahatinde cevapi köfte, balkan şinitzeli, farklı içlerle hazırlanan hamur işi bureki tadabilirsiniz.