9 günlük bayram tatilini vizesiz geçirebileceğiniz ülkeler...

Gürcistan – Batum

Çipli T.C kimlik kartıyla giriş yapılabilen Gürcistan’ın popüler şehirlerinden Batum, yeşilin bin bir tonunu görebileceğiniz bir destinasyon. Bayram tatiliniz için Batum’u tercih ederseniz Enuygun'un şehirle ilgili ilk önerisi 7 kilometre uzunluğundaki Batum Bulvarı’nı gezmeniz. Şehrin simge yapısı Ali ve Nino Heykeli, Gürcü alfabesinin özgünlüğünü simgeleyen Alfabe Kulesi, Astronomik Saat Kulesi Batum seyahatiniz esnasında görmeniz gereken diğer yerler. Farklı bir deneyim için Argo teleferiğiyle şehrin en yüksek noktasına çıkabilir, manzarayı izleyebilirsiniz.

Batum Botanik Bahçesi, Mitrala Ulusal Parkı, Virgin Mary Kilisesi, St. Nicholas Kilisesi gibi tarihi yapıların yanında klasik üslupta inşa edilmiş Batum Tiyatrosu ve Tiyatro Meydanı da mutlaka gezi rehberinizde olmalı.

Restoran ve kafeleriyle şehrin buluşma merkezi Piazza Meydanı’nda keyifli vakit geçirebilir; seyahatiniz esnasında bir pide çeşidi olan haçapuri, mantı türevi hinkali ya da ünlü sulguni peyniri tadabilirsiniz. Gürcistan uçak bileti alarak keyifli bir bayram tatili için yola çıkabilirsiniz.