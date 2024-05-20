Vücudun kimya laboratuvarı: Karaciğer

Bu belirtiler varsa dikkat!

Kilolu insanlar karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına daha çok yakalanırlar. Karaciğer büyümesi kalp yetmezliğine ve kan akışının bozulmasına neden olur. Karaciğer hastalıkları safra salgısının az olmasından kaynaklanan kabızlık sorununu daha çok çekerler.