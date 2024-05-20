Vücudun kimya laboratuvarı: Karaciğer
Vücudun temel organları otomobildeki tekerlek, direksiyon ve benzin gibidir. Bunlardan biri olmadığında otomobil kullanılamaz hale gelir. Aynı şekilde beyin, kalp, karaciğer ve diğer organlar hastalanırsa diğer organlarda hastalanır. Karaciğer ne kadar sağlıklı olursa vücudumuz o kadar sağlıklı olur. Karaciğer en az beş yüz işlemcinin gerçekleştiği vücudun doğal kimya laboratuvarıdır.
Karaciğerin özellikleri
Karaciğer karın boşluğunun sağ üst kısmında, 10. kaburganın arkasında yer alır. Ağırlığı ortalama 1000-1300 gram arasındadır ve yaklaşık 3 milyon hücre içerir.
Bu belirtiler varsa dikkat!
Kilolu insanlar karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına daha çok yakalanırlar. Karaciğer büyümesi kalp yetmezliğine ve kan akışının bozulmasına neden olur. Karaciğer hastalıkları safra salgısının az olmasından kaynaklanan kabızlık sorununu daha çok çekerler.
Gözün şeffaflığını kaybetmesi karaciğer tembelliğinden kaynaklanır. Bazen tromboz hastalığıyla karıştırılan ayakların su tutması da aynı şekildedir.
Karaciğerin sadece %15’i sağlıklı kalsa bile görevlerini yerine getirmeye devam eder. Karaciğer günün ilk yarısında en yüksek seviyede safra salgılar. Karaciğerin atardamarı, karaciğere dakikada 400 cc kan pompalar.