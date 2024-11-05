Wanda Nara’nın yeni sevgilisi L-Gante kimdir? Canlı yayında öpüşmeleriyle gündem oldular!

Öte yandan L-Gante'nin müziği, özellikle Arjantin'in düşük gelirli mahallelerinde ve gençler arasında çok popülerdir. Müzikal tarzı, geleneksel Arjantin cumbiasının modern bir dokunuşla harmanlanmasından doğmuştur. Şarkılarında genellikle sokak hayatı, gençlik kültürü, parti atmosferi ve sosyal meseleler gibi temalar işler. L-Gante'nin "L-Gante RKT", "Cumbia 420" ve "Banda" gibi parçaları büyük ilgi görmüş ve ona hızlıca ün kazandırmıştır.