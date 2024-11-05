Wanda Nara’nın yeni sevgilisi L-Gante kimdir? Canlı yayında öpüşmeleriyle gündem oldular!
Galatasaray’ın yıldızı Mauro İcardi hüsran üstüne hüsran yaşıyor. Daha önce defalarca kez ayrılıp barıştığı Wanda Nara ile bir türlü orta yolu bulamayan Icardi’nin eski işe bu kez de ünlü rapçi ile görüntülendi. Peki Wanda Nara’nın yeni sevgilisi L-Gante kimdir, kaç yaşında? L-Gante hakkında her şey!
Sosyal medyada aylardır tartışılan Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığı, Nara’nın paylaşımları ile artık son bulmuş diyebiliriz. Ünlü rapçi L-Gante ile bir arada görüntülenen Nara, yeni sevgilisiyle eğlenceli anlarını paylaşırken, aynı zamanda canlı yayında öpüşmeleriyle tüm ülkede gündem oldular.
Mauro Icardi’yi hüsrana uğratan görüntülerin ardından çok sayıda kişi, Wanda Nara’nın yeni sevgilisini sorgulamaya başladı. Peki Wanda’nın yeni sevgilisi L-Gante kimdir, kaç yaşında, nereli?
L-GANTE KİMDİR?
Wanda Nara’nın yeni sevgilisi, kendisinden yaşça küçük. L-Gante, gerçek adıyla Elian Ángel Valenzuela, 5 Ocak 2000 doğumlu Arjantinli bir şarkıcı, söz yazarı ve rap sanatçısıdır. Arjantin’in kökenlerine dayanan cumbia villera ve trap müziklerini harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturmuştur. Bu müzik tarzı sayesinde Latin Amerika ve dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak büyük bir başarı yakaladı.
Öte yandan L-Gante'nin müziği, özellikle Arjantin'in düşük gelirli mahallelerinde ve gençler arasında çok popülerdir. Müzikal tarzı, geleneksel Arjantin cumbiasının modern bir dokunuşla harmanlanmasından doğmuştur. Şarkılarında genellikle sokak hayatı, gençlik kültürü, parti atmosferi ve sosyal meseleler gibi temalar işler. L-Gante'nin "L-Gante RKT", "Cumbia 420" ve "Banda" gibi parçaları büyük ilgi görmüş ve ona hızlıca ün kazandırmıştır.