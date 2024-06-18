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  4. Web tasarımı ve kodlama bölümü nedir? Web tasarımı ve kodlama bölümü kaç yıllıktır?

Web tasarımı ve kodlama bölümü nedir? Web tasarımı ve kodlama bölümü kaç yıllıktır?

Web tasarımı ve kodlama bölümü, web tasarımı ve kodlama alanlarında ihtiyaç duyulan güncel bilgilerle donatılmış nitelikli insan kaynağını yetiştirir. Peki, web tasarımı ve kodlama bölümü kaç yıllıktır? Web tasarımı ve kodlama bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? Bölümde hangi dersler okutulur? İş alanları nelerdir? İşte web tasarımı ve kodlama bölümüne dair detaylar…

Web tasarımı ve kodlama bölümü nedir? Web tasarımı ve kodlama bölümü kaç yıllıktır? - Sayfa 1

Web tasarımı ve kodlama bölümü kaç yıllıktır?

Web tasarımı ve kodlama bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

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Web tasarımı ve kodlama bölümü nedir? Web tasarımı ve kodlama bölümü kaç yıllıktır? - Sayfa 2

Web tasarımı ve kodlama bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Web tasarımı ve kodlama bölümü TYT puanı ile öğrenci alır.

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Web tasarımı ve kodlama bölümü nedir? Web tasarımı ve kodlama bölümü kaç yıllıktır? - Sayfa 3

Web tasarımı ve kodlama bölümünde hangi dersler okutulur?

Web tasarımı ve kodlama bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Temel bilgi teknolojileri

Dijital dönüşüm

Web okuryazarlığı

Web tabanlı kodlama

Kullanıcı deneyimi tasarımı

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Web tasarımı ve kodlama bölümü nedir? Web tasarımı ve kodlama bölümü kaç yıllıktır? - Sayfa 4

Bilişim hukuku

Web’de telif hakları ve etik

Web tasarımı ve satış ve pazarlama

Ağ yönetimi ve bilgi güvenliği

Girişimcilik ve iş kurma

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