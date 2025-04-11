Winston Churchill'in kullandığı Rolls-Royce müzayedeye çıkıyor!

1936 Phantom III limuzini, II. Dünya Savaşı sırasında, Avrupa'nın D-Day işgalinden önceki kritik aylarda, İngiliz Sekizinci Ordusunun komutanı Mareşal Montgomery'yi taşımak için yoğun bir şekilde kullanıldı; bu toplantıları çevreleyen sıkı güvenlik ve gizliliğin bir parçası da araçtı.