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  4. Winston Churchill'in kullandığı Rolls-Royce müzayedeye çıkıyor!

Winston Churchill'in kullandığı Rolls-Royce müzayedeye çıkıyor!

Winston Churchill'in D-Day planlaması sırasında kullandığı Rolls-Royce müzayedeye çıkıyor. Nadir bulunan araç için istenen rakam dudak uçuklattı.

Winston Churchill'in kullandığı Rolls-Royce müzayedeye çıkıyor! - Sayfa 1

Tarihi öneme sahip benzersiz bir Rolls-Royce, önümüzdeki ay İngiltere'de düzenlenecek bir müzayedede satışa sunulacak.

 

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Winston Churchill'in kullandığı Rolls-Royce müzayedeye çıkıyor! - Sayfa 2

1936 Phantom III limuzini, II. Dünya Savaşı sırasında, Avrupa'nın D-Day işgalinden önceki kritik aylarda, İngiliz Sekizinci Ordusunun komutanı Mareşal Montgomery'yi taşımak için yoğun bir şekilde kullanıldı; bu toplantıları çevreleyen sıkı güvenlik ve gizliliğin bir parçası da araçtı.

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Winston Churchill'in kullandığı Rolls-Royce müzayedeye çıkıyor! - Sayfa 3

Bu dönemde Montgomery'nin Roller'ı savaş dönemindeki en ikonik üst düzey askeri figürlerden bazılarını taşıdı.

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Winston Churchill'in kullandığı Rolls-Royce müzayedeye çıkıyor! - Sayfa 4

Nadir bulunan İngiliz lüks motorunun yolcuları arasında General ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 34. Başkanı Dwight D. Eisenhower, Kral VI. George ve Başbakan Winston Churchill de vardı.

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