Winston Churchill'in kullandığı Rolls-Royce müzayedeye çıkıyor!
Winston Churchill'in D-Day planlaması sırasında kullandığı Rolls-Royce müzayedeye çıkıyor. Nadir bulunan araç için istenen rakam dudak uçuklattı.
Tarihi öneme sahip benzersiz bir Rolls-Royce, önümüzdeki ay İngiltere'de düzenlenecek bir müzayedede satışa sunulacak.
1936 Phantom III limuzini, II. Dünya Savaşı sırasında, Avrupa'nın D-Day işgalinden önceki kritik aylarda, İngiliz Sekizinci Ordusunun komutanı Mareşal Montgomery'yi taşımak için yoğun bir şekilde kullanıldı; bu toplantıları çevreleyen sıkı güvenlik ve gizliliğin bir parçası da araçtı.
Bu dönemde Montgomery'nin Roller'ı savaş dönemindeki en ikonik üst düzey askeri figürlerden bazılarını taşıdı.