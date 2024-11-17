Yalancı browni kekin garantili tarifi. Kıvamı ve lezzeti asla şaşmıyor
Marketlerde satılan browni kekten daha güzelini evde hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ideal pişirme süresine dikkat etmeniz. Bu sayede browni kek tam kıvamında olacak
Filtre ve Türk kahvesinin yanına en çok tercih edilen lezzetlerden biri browni kektir. Bünyesinde barındırdığı maddeler sayesinde mutluluk hormonu da sargılayan bu nefis keki evde hazırlamak mümkün.
Ayrıca evde de tam kıvamında hazırlayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken browni keki pişirme süresine uygun olarak pişirmek.
Nefis ve lezzetli bir browni kek tarifinin yer aldığı nefisyemektarifleri.com sitesinde gereken malzemeler şöyle sıralandı:
Browni Tadında Islak Kek Tarifi İçin Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1, 5 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 3 tepeleme yemek kaşığı kakao
- 2 su bardağı un
Sosu için;
- 1, 5 su bardağı süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker
- 2 yemek kaşığı kakao