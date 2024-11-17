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  4. Yalancı browni kekin garantili tarifi. Kıvamı ve lezzeti asla şaşmıyor

Yalancı browni kekin garantili tarifi. Kıvamı ve lezzeti asla şaşmıyor

Marketlerde satılan browni kekten daha güzelini evde hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ideal pişirme süresine dikkat etmeniz. Bu sayede browni kek tam kıvamında olacak

Yalancı browni kekin garantili tarifi. Kıvamı ve lezzeti asla şaşmıyor - Sayfa 1

Filtre ve Türk kahvesinin yanına en çok tercih edilen lezzetlerden biri browni kektir. Bünyesinde barındırdığı maddeler sayesinde mutluluk hormonu da sargılayan bu nefis keki evde hazırlamak mümkün.

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Yalancı browni kekin garantili tarifi. Kıvamı ve lezzeti asla şaşmıyor - Sayfa 2

Ayrıca evde de tam kıvamında hazırlayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken browni keki pişirme süresine uygun olarak pişirmek. 

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Yalancı browni kekin garantili tarifi. Kıvamı ve lezzeti asla şaşmıyor - Sayfa 3

Nefis ve lezzetli bir browni kek tarifinin yer aldığı nefisyemektarifleri.com sitesinde gereken malzemeler şöyle sıralandı:

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Yalancı browni kekin garantili tarifi. Kıvamı ve lezzeti asla şaşmıyor - Sayfa 4

Browni Tadında Islak Kek Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1, 5 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 tepeleme yemek kaşığı kakao
  • 2 su bardağı un

Sosu için;

  • 1, 5 su bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker
  • 2 yemek kaşığı kakao
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