Yalnızca 10 dakikada şipşak hazırlanan en lezzetli börek: İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır oluyor
Türk mutfağının olmazsa olmaz hamur işlerinden 'tepsi böreği', yapımı hem pratik hem de parmak ısırtan kıvamı sayesinde sofraları şenlendiren bir lezzettir.
Çat kapı gelen misafirlere ne hazırlayacağım diye kara kara düşünenlere muhteşem öneri. Çoğunlukla kahvaltı öğününde, özel davetlerde sıklıkla yapılan tepsi böreği, yumuşacık içi ve çıtır çıtır dış dokusu ile herkesin yemekten büyük zevk aldığı bir hamur işidir.
Davetlilerinize sunacağınız muhteşem bir tepsi böreği, onların parmaklarını ısırmasını sağlarken ayrıca sofraların vazgeçilmez bir lezzetini de servis etmiş olursunuz. Üstelik tepsi böreği yapımı bakımından oldukça pratik ve lezzetlidir. İşte sadece 10 dakika yeten tepsi böreğinin yapılışı hakkında kısa bir bilgi:
6 adet yufka
İçi için:
Peynir (ben 2-3 çeşit peynir karıştırıp kullanıyorum, çok lezzetli oluyor)
Maydanoz
Böreğin sosu için:
Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 adet yumurta