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Yalnızca 10 dakikada şipşak hazırlanan en lezzetli börek: İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır oluyor

Türk mutfağının olmazsa olmaz hamur işlerinden 'tepsi böreği', yapımı hem pratik hem de parmak ısırtan kıvamı sayesinde sofraları şenlendiren bir lezzettir.

Yalnızca 10 dakikada şipşak hazırlanan en lezzetli börek: İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır oluyor - Sayfa 1

Çat kapı gelen misafirlere ne hazırlayacağım diye kara kara düşünenlere muhteşem öneri. Çoğunlukla kahvaltı öğününde, özel davetlerde sıklıkla yapılan tepsi böreği, yumuşacık içi ve çıtır çıtır dış dokusu ile herkesin yemekten büyük zevk aldığı bir hamur işidir.

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Yalnızca 10 dakikada şipşak hazırlanan en lezzetli börek: İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır oluyor - Sayfa 2

Davetlilerinize sunacağınız muhteşem bir tepsi böreği, onların parmaklarını ısırmasını sağlarken ayrıca sofraların vazgeçilmez bir lezzetini de servis etmiş olursunuz. Üstelik tepsi böreği yapımı bakımından oldukça pratik ve lezzetlidir. İşte sadece 10 dakika yeten tepsi böreğinin yapılışı hakkında kısa bir bilgi:

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Yalnızca 10 dakikada şipşak hazırlanan en lezzetli börek: İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır oluyor - Sayfa 3

6 adet yufka
İçi için:

Peynir (ben 2-3 çeşit peynir karıştırıp kullanıyorum, çok lezzetli oluyor)
Maydanoz
Böreğin sosu için:

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 adet yumurta

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Yalnızca 10 dakikada şipşak hazırlanan en lezzetli börek: İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır oluyor - Sayfa 4

İlk olarak böreğin sosu hazırlanır. Bunun için; uygun bir karıştırma kabına süt, sıvı yağ, eritilmiş tereyağı ve yumurta alınarak karıştırılır.
Daha sonra fırın tepsisi üzerine 1 tane yufka açılır.

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