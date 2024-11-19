Yalnızca 10 dakikada şipşak hazırlanan en lezzetli börek: İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır oluyor

Davetlilerinize sunacağınız muhteşem bir tepsi böreği, onların parmaklarını ısırmasını sağlarken ayrıca sofraların vazgeçilmez bir lezzetini de servis etmiş olursunuz. Üstelik tepsi böreği yapımı bakımından oldukça pratik ve lezzetlidir. İşte sadece 10 dakika yeten tepsi böreğinin yapılışı hakkında kısa bir bilgi: