Yapay zeka mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Yapay zeka; insanlara özgü, çıkarım yapma ve karar verme yetilerinin makine ve bilgisayarlara kazandırılmasıdır. Yapay zekanın temeli veridir ve verinin işlenmesi, rafine edilmesi, kullanılması yapay zekanın temel kullanım alanlarındandır. Peki, yapay zeka mühendisliği nedir? Yapay zeka mühendisliği hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Yapay zeka mühendisliği nedir?
Yapay zeka mühendisliği; veri ile ilgili, verinin toplanması, depolanması, analiz edilmesi, incelenmesi, işlenmesi, rafine edilerek katma değere dönüştürülmesi ile ilgili sorunların tespiti ve bunlara dair teknolojilerin geliştirilmesi, var olan teknolojilerin kullanılması ve bu alanlarda çözüm üretilmesi ile ilgili disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır.
Yapay zeka mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Yapay zeka mühendisliği bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır.
Yapay zeka mühendisliği bölümü kaç yıllıktır?
Yapay zeka mühendisliği bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Yapay zeka mühendisliği bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Yapay zeka mühendisliği bölümü, üniversitelerin mühendislik fakültesi ya da mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi bünyesinde eğitim verir.