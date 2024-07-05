Yapay zeka mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Yapay zeka mühendisliği nedir?

Yapay zeka mühendisliği; veri ile ilgili, verinin toplanması, depolanması, analiz edilmesi, incelenmesi, işlenmesi, rafine edilerek katma değere dönüştürülmesi ile ilgili sorunların tespiti ve bunlara dair teknolojilerin geliştirilmesi, var olan teknolojilerin kullanılması ve bu alanlarda çözüm üretilmesi ile ilgili disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır.