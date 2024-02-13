Yapılan araştırmalara göre 100 yaşını geçenlerin kan testlerindeki 12 işaret belirlendi Yapılan bir araştırmaya göre 100 yaşını geçen kişilerin vücutlarındaki glikoz, kretinin ve ürik asit düzeylerinin 60 yaşından itibaren düşük olduğu tespit edildi.

İsveç'te 64-99 yaşlarında kan tahlili veren 44 bin kişinin sağlık durumu yıllar boyunca takip edilerek, 100 yaşından uzun yaşayan kişilerin bazı özellikleri tespit edildi. 1 | 9

Independent Türkçe'nin haberleştirildiği bilimsel dergi GeroScience'da yayımlanan araştırmada, verileri incelenen kişilerden 1224'ü (yüzde 2,7) 100 yaşını aşmayı başarırken, bu kişilerden yüzde 85'inin de kadın olduğu belirtildi. 2 | 9

Araştırma kapsamında iltihap, metabolizma, karaciğer ve böbrek sağlığı, beslenme ve kansızlık gibi faktörlerle ilgili kan temelli 12 biyo işaret belirlendi. 3 | 9