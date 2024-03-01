Yaren Leylek, 13'üncü yılda da göçüp geldi
Bursalı balıkçı Adem Yılmaz' ile kurduğu dostluk ile tanınan Yaren leylek, 13. kez Türkiye'ye geldi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.
Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.
Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz'ı ziyaret ederek "Gözün aydın." dedi.