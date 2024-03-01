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  4. Yaren Leylek, 13'üncü yılda da göçüp geldi

Yaren Leylek, 13'üncü yılda da göçüp geldi

Bursalı balıkçı Adem Yılmaz' ile kurduğu dostluk ile tanınan Yaren leylek, 13. kez Türkiye'ye geldi.

Yaren Leylek, 13'üncü yılda da göçüp geldi - Sayfa 1

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

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Yaren Leylek, 13'üncü yılda da göçüp geldi - Sayfa 2

Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

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Yaren Leylek, 13'üncü yılda da göçüp geldi - Sayfa 3

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.

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Yaren Leylek, 13'üncü yılda da göçüp geldi - Sayfa 4

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz'ı ziyaret ederek "Gözün aydın." dedi.

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