Yaşam kalitesi en yüksek şehirler açıklandı: Listede İstanbul da var!
Günlük yaşamın pratikliklerine göre şehirleri değerlendiren Yaşam Kalitesi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. İlgili araştırmayla yaşam kalitesi en yüksek şehirler tespit edildi. Her yıl merakla beklenen araştırmanın sonuçlarına göre listeye İstanbul da girdi.
Marsh McLennan bünyesinde faaliyet gösteren ve firmalara değişen işgücü dinamiklerine yönelik sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için çözümler sunan lider danışmanlık şirketlerinden biri Mercer, Yaşam Kalitesi Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.
İşte ayrıntılar...
Bu yıl yaşam kalitesi en yüksek şehir Zürih olurken, onu Viyana ve Cenevre takip etti. Kopenhag bir kez daha dördüncü sırayı alırken, Auckland beşinci oldu.
Geçtiğimiz yıla göre 3 sıra yükselen İstanbul 134’üncü, Ankara ise sıralamasını koruyarak 138’inci sırada yer aldı.
Zürih, olağanüstü kamu hizmetleri, düşük suç oranları, canlı kültürel atmosferi ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Havaalanı bağlantılarının geliştirilmesi ve diğer kıtalara gidiş-dönüş uçuşlarının artırılması hedefleriyle birlikte Zürih, uluslararası çalışanlar için ideal konumunu güçlendiriyor.
Bununla birlikte, Zürih yüksek konut fiyatları, ulaşım masrafları ile genel mal ve hizmet maliyetleri nedeniyle dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olarak da öne çıkıyor.