Yazlık piyasasında fiyatlar uçtu: En pahalı yazlıklar nerede?
Yaz mevsimi Kurban Bayramı tatiliyle başlarken, yazlık bölgelere de ilgi arttı. Gözler yazlık konut piyasasına çevrildi. Endeksa verilerine göre, yazlık bölgelerde konut piyasası nasıl değişiyor?
Yaz geldi, yazlık piyasası hareketlendi. Endeksa’nın yazlık konut verilerine göre, en çok tercih edilen iller ve ilçelerdeki fiyat değişimleri incelendi. İşte, öne çıkan bölgeler:
En fazla artış Çanakkale’de oldu
Çanakkale, son yıllarda İstanbul ve diğer büyük şehirlerden aldığı göçler nedeniyle dikkat çekerken, yazlık talebiyle de odakta yer alıyor. Endeksa analizine göre, Çanakkale, satılık konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla arttığı bölge olarak öne çıkıyor.
Çanakkale’de satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 46 oranında arttı. Bölgede satılık konutların metrekare fiyatı, Nisan 2025 itibarıyla 42.785 TL oldu. Çanakkale’de satılık konut fiyatları 5 yılda yüzde 1536 oranında arttı.
İzmir’de en fazla artan ilçeler: Foça ve Çeşme
İzmirlilerin geçmiş dönemdeki yazlık bölgesi olan Çeşme ve Foça, artı tüm Türkiye’de gözde konumda bulunuyor.
İzmir’de konut fiyatları son bir yılda yüzde 28 artış gösterirken, bu iki ilçede yüzde 41 artış oldu. Satılık konutların metrekare fiyatı Çeşme’de 109.708 TL’ye, Foça’da ise 60.149 TL’ye çıktı.