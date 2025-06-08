Yazlık piyasasında fiyatlar uçtu: En pahalı yazlıklar nerede?

Yaz geldi, yazlık piyasası hareketlendi. Endeksa’nın yazlık konut verilerine göre, en çok tercih edilen iller ve ilçelerdeki fiyat değişimleri incelendi. İşte, öne çıkan bölgeler:

En fazla artış Çanakkale’de oldu

Çanakkale, son yıllarda İstanbul ve diğer büyük şehirlerden aldığı göçler nedeniyle dikkat çekerken, yazlık talebiyle de odakta yer alıyor. Endeksa analizine göre, Çanakkale, satılık konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla arttığı bölge olarak öne çıkıyor.