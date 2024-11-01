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  4. Yemek sonrası kürek kemiğinde ağrı, bulantı, kusma… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat!

Yemek sonrası kürek kemiğinde ağrı, bulantı, kusma… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat!

Safra kesesi, karaciğerin altında bulunan, 7-10 cm uzunluğunda armut şeklinde bir organdır ve yaklaşık 50 ml hacmindedir. Safra kesesinin temel görevi safra depolamak ve tüketilen besinlerin sindirilmesidir. Safra kesesinde meydana gelen en sık sorunlardan biri safra kesesi taşıdır. Peki, safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Safra kesesi taşı oluşumunda kimler risk altındadır? Safra kesesi taşı nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

Yemek sonrası kürek kemiğinde ağrı, bulantı, kusma… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! - Sayfa 1

SAFRA KESESİ TAŞI NEDİR?

Safra kesesi taşı; safra ve safra kanalında pigment, kalsiyum tuzu ve kolesteroldan dolayı ortaya çıkan kristal şeklindeki kitledir.

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Yemek sonrası kürek kemiğinde ağrı, bulantı, kusma… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! - Sayfa 2

SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karnın orta üst bölümünde başlayarak sağ sırt ve omza doğru ilerleyen ağrı

Mide bulantısı

Kusma

Yemek sonrasında kürek kemiğinde ağrı

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Yemek sonrası kürek kemiğinde ağrı, bulantı, kusma… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! - Sayfa 3

Hazımsızlık

Karında şişlik

Koyu renkli idrar

Açık renkli dışkı

Hafif ateş safra kesesinin belirtilerindendir.

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Yemek sonrası kürek kemiğinde ağrı, bulantı, kusma… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat! - Sayfa 4

SAFRA KESESİ TAŞI OLUŞUMUNDA KİMLER RİSK ALTINDADIR?

40 yaşın üzerinde olanlar, ailesinde safra kesesi taşı öyküsü olanlar, hamileler, kilolu olanlar, şeker ve kolestrol hastası olanlar, sağlıksız beslenenler, hareketsiz bir yaşam tarzı olanlar risk altındadır.

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