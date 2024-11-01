Yemek sonrası kürek kemiğinde ağrı, bulantı, kusma… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat!
Safra kesesi, karaciğerin altında bulunan, 7-10 cm uzunluğunda armut şeklinde bir organdır ve yaklaşık 50 ml hacmindedir. Safra kesesinin temel görevi safra depolamak ve tüketilen besinlerin sindirilmesidir. Safra kesesinde meydana gelen en sık sorunlardan biri safra kesesi taşıdır. Peki, safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Safra kesesi taşı oluşumunda kimler risk altındadır? Safra kesesi taşı nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...
SAFRA KESESİ TAŞI NEDİR?
Safra kesesi taşı; safra ve safra kanalında pigment, kalsiyum tuzu ve kolesteroldan dolayı ortaya çıkan kristal şeklindeki kitledir.
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SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Karnın orta üst bölümünde başlayarak sağ sırt ve omza doğru ilerleyen ağrı
Mide bulantısı
Kusma
Yemek sonrasında kürek kemiğinde ağrı
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Hazımsızlık
Karında şişlik
Koyu renkli idrar
Açık renkli dışkı
Hafif ateş safra kesesinin belirtilerindendir.
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