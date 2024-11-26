Yeni doğan bebekleri öpmeden önce 2 kez düşüneceksiniz. Uzman isim korkutan tehlikelerini açıkladı!
Yeni doğmuş bir bebeği hangimiz öpüp koklamak istemez ki? Peki bunun çok tehlikeli olduğunu söylesek? Uzmanlar, yeni doğan bebeği öpmenin korkutan risklerinden bahsetti.
Bizim gibi sıcakkanlı toplumlarda sevgi ve saygı göstermek ya da selamlaşmak için tokalaşmak çoğu zaman yeterli gelmiyor. Covid-19 pandemisi, selamlaşma sırasında sarılma ve öpüşmekten kaçınmayı teşvik etse de, zamanla bu alışkanlıklar giderek eskiye dönmeye başladı. Şüphesiz bebekler de bu sıcak ilginin ve sevginin odak noktası oluyor.
Sevgi dolu “hoppidiler” eşliğinde kucaklarda taşınıyor, öpücüklerle şımartılıyorlar. Ancak, bebekleri öpmekten kaçınmanız gerektiğini hiç düşündünüz mü? Evet gerçek. Yeni doğmuş bir bebek henüz birileri tarafından öpülmeye hazır değil.
NHS cerrahı Dr. Karan Raj, TikTok'ta yaptığı paylaşımla bir bebeği öpmenin doğurabileceği tehlikeler konusunda insanlara uyarılarda bulundu. Peki neden yeni doğan bir bebeği öpmek tehlikelidir? İşte bilime göre bilinmesi gerekenler…
Bilmeyenler için bebekler, doğduğunda bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmemiştir, dolayısıyla ciddi bir enfeksiyona yakalanma riskleri çok daha yüksektir. Bunun yanında bebeklerin bağışıklık sistemi, yetişkinlere kıyasla ilk üç ay boyunca daha az sayıda doğuştan enfeksiyonla savaşan bağışıklık hücresine (nötrofiller ve monositler gibi) sahiptir. Nitekim bu da yetişkinlerde veya daha büyük çocuklarda hafif semptomlara neden olan enfeksiyonların bebekler için yaşamı tehdit edici olabileceği anlamına gelir.