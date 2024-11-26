Yeni doğan bebekleri öpmeden önce 2 kez düşüneceksiniz. Uzman isim korkutan tehlikelerini açıkladı!

Bilmeyenler için bebekler, doğduğunda bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmemiştir, dolayısıyla ciddi bir enfeksiyona yakalanma riskleri çok daha yüksektir. Bunun yanında bebeklerin bağışıklık sistemi, yetişkinlere kıyasla ilk üç ay boyunca daha az sayıda doğuştan enfeksiyonla savaşan bağışıklık hücresine (nötrofiller ve monositler gibi) sahiptir. Nitekim bu da yetişkinlerde veya daha büyük çocuklarda hafif semptomlara neden olan enfeksiyonların bebekler için yaşamı tehdit edici olabileceği anlamına gelir.