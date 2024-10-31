Yeni keşfedildi: Dünyada sadece Tunceli'de yetişiyor... Nesli büyük tehdit altında...
Tunceli'de yapılan çalışmalarda yeni bir bitki keşfedildi.
SADECE TUNCELİ'DE YETİŞİYOR
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Yavuz Paksoy tarafından yapılan alan araştırmasında dünya üzerinde sadece Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe Köyü, Yalmanlar mezrasında bulunan yeni bir bitki türü keşfedildi.
Doç. Dr. Mehmet Yavuz Paksoy'un yanı sıra Selçuk Üniversitesi ve Moskova Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının ortak çalışmaları sonucu dünya literatürüne kazandırılan yeni türe 'heracleum Munzurense' (Munzur öğreği) ismi verildi.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Yavuz Paksoy, keşfedilen bitkiyi dünyaya tanıttıklarını belirterek, keşifle Türkiye'de yayılış gösteren 18 maydanozgiller familyasına ait tür sayısının da yeni keşifle 19'a çıktığını söyledi.
Bitkiye ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Paksoy, "Heracleum (öğrek otu) cinsi Apiaceae (maydanozgiller) familyasında yer alır ve ülkemizde 18 farklı türü yayılış göstermektedir. Heracleum Munzurense (Munzur Öğreği) türü, gövdenin pubescent ve geriye yatık tüylü olması, yaprakların unipinnat ve pinnatisekt olması, çiçek taşıyan ışınların eşit ve uzun olması, çiçek saplarının pubescent tüylü olması, petallerin beyaz-pembe renkli olması, meyvesinin geniş eliptik-dikdörtgenimsi olması geriye yatık sert tüylerle kaplı olması ve septat salgı kanallarının olmasıyla diğer Heracleum türlerinden ayrılmaktadır. Heracleum munzurense (Munzur öğreği) türü Selçuk Üniversitesi ve Moskova Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları ile ortak bir çalışma neticesinde dünya literatürüne kazandırmış bulunmaktayız" dedi.