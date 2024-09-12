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Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı!

Yenidoğan sarılığı, bebeklerde sıkça görülen, genellikle doğumdan sonraki 2-4 gün içinde ortaya çıkan, kendiliğinden geçen ancak yine de ciddi durumlara yol açma ihtimali olan bir hastalıktır. Peki, yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı kaçtır? Yenidoğan sarılığının belirtileri ve nedenleri nelerdir? Yenidoğan sarılığı tedavisi nasıl olur? İşte detaylar…

Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı! - Sayfa 1

Yenidoğan sarılığı nedir?

Yenidoğan sarılığı,  bilirubin adı verilen, cilde sarı rengi veren bir maddenin kandaki seviyesinin yükselmesi ve deride birikmesi sonucu oluşan hastalıktır.

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Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı! - Sayfa 2

Yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı

Yenidoğan bebeklerde bilirubin seviyesi 12 miligram/desilitre ve üzeri olduğunda, genellikle sarılık riski altında kabul edilir. Bu durum, bu değer, bebeğin yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

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Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı! - Sayfa 3

Yenidoğan sarılığının belirtileri nelerdir?

Ateş

Bebeğin cildinde ve gözlerinde sarı renk değişimi

Bebeğin huzursuz olması

İştahsızlık

Karın ağrısı

İdrar veya dışkının renginde değişiklikler

Bebeğin olması gerekenden daha fazla uyuması sarılığın belirtilerindendir.

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Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı! - Sayfa 4

Yenidoğan sarılığının nedenleri nelerdir?

Karaciğer fonksiyonlarının yetersiz olması

Bebeğin kırmızı kan hücrelerini daha hızlı parçalaması

Bazı kan grupları uyumsuzlukları

Erken doğum

Bebeğin iyi beslenememesi sarılığın nedenlerindendir.

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