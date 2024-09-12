Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı!
Yenidoğan sarılığı, bebeklerde sıkça görülen, genellikle doğumdan sonraki 2-4 gün içinde ortaya çıkan, kendiliğinden geçen ancak yine de ciddi durumlara yol açma ihtimali olan bir hastalıktır. Peki, yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı kaçtır? Yenidoğan sarılığının belirtileri ve nedenleri nelerdir? Yenidoğan sarılığı tedavisi nasıl olur? İşte detaylar…
Yenidoğan sarılığı nedir?
Yenidoğan sarılığı, bilirubin adı verilen, cilde sarı rengi veren bir maddenin kandaki seviyesinin yükselmesi ve deride birikmesi sonucu oluşan hastalıktır.
Yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı
Yenidoğan bebeklerde bilirubin seviyesi 12 miligram/desilitre ve üzeri olduğunda, genellikle sarılık riski altında kabul edilir. Bu durum, bu değer, bebeğin yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.
Yenidoğan sarılığının belirtileri nelerdir?
Ateş
Bebeğin cildinde ve gözlerinde sarı renk değişimi
Bebeğin huzursuz olması
İştahsızlık
Karın ağrısı
İdrar veya dışkının renginde değişiklikler
Bebeğin olması gerekenden daha fazla uyuması sarılığın belirtilerindendir.
Yenidoğan sarılığının nedenleri nelerdir?
Karaciğer fonksiyonlarının yetersiz olması
Bebeğin kırmızı kan hücrelerini daha hızlı parçalaması
Bazı kan grupları uyumsuzlukları
Erken doğum
Bebeğin iyi beslenememesi sarılığın nedenlerindendir.