Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı!

Yenidoğan bebeklerde sarılık sınırı

Yenidoğan bebeklerde bilirubin seviyesi 12 miligram/desilitre ve üzeri olduğunda, genellikle sarılık riski altında kabul edilir. Bu durum, bu değer, bebeğin yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.