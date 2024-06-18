Yeryüzünün bittiği nokta: Nullarbor Uçurumları
''Yeryüzünün bittiği nokta'' olarak adlandırılan Güney Avustralya’daki Nullarbor Uçurumları görenleri adeta büyülüyor. İşte, Latincede karşılığı “ağaçsız” anlamına gelen Nullarbor Uçurumları’na dair detaylar…
Nullarbor Uçurumları
Güney Avustralya'daki Büyük Avustralya Körfezi'nde yer alan Nullarbor Uçurumları, 200.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve doğudan batıya yaklaşık 1.000 km uzanan dünyanın en büyük tek kireçtaşı parçasıdır.
Nullarbor Uçurumları, Bunda Kayalıkları olarak da biliniyor
Nullarbor'un güney kıyı şeridi boyunca uzanan harika bir doğa harikası olan Nullarbor Uçurumları, Bunda Kayalıkları olarak da bilinir.
Nullarbor Uçurumları nerede?
Nullarbor Uçurumları Avustralya'da bulunur ve Güney Avustralya ve Batı Avustralya'daki Nullarbor Ovası'nın güney kıyı şeridi boyunca birkaç yüz kilometre uzanır.
Nullarbor Uçurumları nereden başlıyor ve bitiyor?
Nullarbor Uçurumları, Güney Avustralya'daki Bight başında başlar ve Batı Avustralya'daki Eucla'nın doğusunda sona erer.