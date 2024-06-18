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Yeryüzünün bittiği nokta: Nullarbor Uçurumları

''Yeryüzünün bittiği nokta'' olarak adlandırılan Güney Avustralya’daki Nullarbor Uçurumları görenleri adeta büyülüyor. İşte, Latincede karşılığı “ağaçsız” anlamına gelen Nullarbor Uçurumları’na dair detaylar…

Yeryüzünün bittiği nokta: Nullarbor Uçurumları - Sayfa 1

Nullarbor Uçurumları

Güney Avustralya'daki Büyük Avustralya Körfezi'nde yer alan Nullarbor Uçurumları, 200.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve doğudan batıya yaklaşık 1.000 km uzanan dünyanın en büyük tek kireçtaşı parçasıdır.

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Yeryüzünün bittiği nokta: Nullarbor Uçurumları - Sayfa 2

Nullarbor Uçurumları, Bunda Kayalıkları olarak da biliniyor

Nullarbor'un güney kıyı şeridi boyunca uzanan harika bir doğa harikası olan Nullarbor Uçurumları, Bunda Kayalıkları olarak da bilinir.

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Yeryüzünün bittiği nokta: Nullarbor Uçurumları - Sayfa 3

Nullarbor Uçurumları nerede?

Nullarbor Uçurumları Avustralya'da bulunur ve Güney Avustralya ve Batı Avustralya'daki Nullarbor Ovası'nın güney kıyı şeridi boyunca birkaç yüz kilometre uzanır.

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Yeryüzünün bittiği nokta: Nullarbor Uçurumları - Sayfa 4

Nullarbor Uçurumları nereden başlıyor ve bitiyor?

Nullarbor Uçurumları, Güney Avustralya'daki Bight başında başlar ve Batı Avustralya'daki Eucla'nın doğusunda sona erer.

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