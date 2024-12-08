Yeşil muzları anında sarartıyor. 42 yıllık Alanyalı kabzımal yerli muz için bu tüyoyu verdi

Bazı muzlar henüz tezgahlara yetişmesine rağmen sararmamışlar. Bunu sarartmak çok kolay. Vatandaşlar satın aldığı taze yeşil muzları sarı ya da kırmızı elma ile aynı kutuya koyup ağzını kapatsınlar. Sadece 1 tane ya da 2 tane elma yeterli olur.