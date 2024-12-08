Yeşil muzları anında sarartıyor. 42 yıllık Alanyalı kabzımal yerli muz için bu tüyoyu verdi
Manavdan ya da pazardan satın aldığınız yeşil muzlarının hızlı bir şekilde sararmasını istiyorsanız 42 yıldır Alanya’da kabzımal olarak çalışan Halis Yancı’nın tüyosuna kulak vermelisiniz.
Pazar tezgahlarında Alanya’da hasat edilen taze muzlar yerini almaya başladı. Son yıllarda ithal muzlardan daha çok tercih edilen yerli muz biraz daha kısa ve lezzetli oluyor.
YEŞİL MUZLARI IŞIK HIZIYLA SARARTMA TÜYOSU
Halis Yancı muzları sarartmak için sadece yanlarına elma koyun diyor. Yancı, “Alanyamızda hasat ettiğimiz taze yeşil muzları vatandaşlarımızın sofralarına sunmaya başladık.
Bazı muzlar henüz tezgahlara yetişmesine rağmen sararmamışlar. Bunu sarartmak çok kolay. Vatandaşlar satın aldığı taze yeşil muzları sarı ya da kırmızı elma ile aynı kutuya koyup ağzını kapatsınlar. Sadece 1 tane ya da 2 tane elma yeterli olur.