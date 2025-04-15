Yeşilin gücü: Hem lezzetli hem şifalı! İşte, bezelyenin bilinmeyen faydaları
Bezelye, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra, sağlığımız için de birçok fayda sunan değerli bir besin kaynağıdır. Peki, bezelyenin faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde…
BEZELYENİN BESİN DEĞERİ ZENGİNLİĞİ
Bezelye, vitamin ve mineral deposu olarak bilinir. İçeriğinde A, C, K vitaminleri ile folik asit, demir, potasyum, magnezyum gibi önemli besin maddeleri bulunur. Ayrıca lif ve protein açısından da zengindir.
BEZELYENİN HER DERDE DEVA FAYDALARI!
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Bezelye, kalp sağlığını koruyan karotenoidler ve flavonoller gibi bitkisel besinler içerir. Ayrıca magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi kalp dostu mineraller de içerir. Kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olur ve bağırsak sağlığını destekler.