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  4. Yeşilin gücü: Hem lezzetli hem şifalı! İşte, bezelyenin bilinmeyen faydaları

Yeşilin gücü: Hem lezzetli hem şifalı! İşte, bezelyenin bilinmeyen faydaları

Bezelye, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra, sağlığımız için de birçok fayda sunan değerli bir besin kaynağıdır. Peki, bezelyenin faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

Yeşilin gücü: Hem lezzetli hem şifalı! İşte, bezelyenin bilinmeyen faydaları - Sayfa 1

BEZELYENİN BESİN DEĞERİ ZENGİNLİĞİ

Bezelye, vitamin ve mineral deposu olarak bilinir. İçeriğinde A, C, K vitaminleri ile folik asit, demir, potasyum, magnezyum gibi önemli besin maddeleri bulunur. Ayrıca lif ve protein açısından da zengindir.

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Yeşilin gücü: Hem lezzetli hem şifalı! İşte, bezelyenin bilinmeyen faydaları - Sayfa 2

BEZELYENİN HER DERDE DEVA FAYDALARI!

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Bezelye, kalp sağlığını koruyan karotenoidler ve flavonoller gibi bitkisel besinler içerir. Ayrıca magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi kalp dostu mineraller de içerir. Kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

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Yeşilin gücü: Hem lezzetli hem şifalı! İşte, bezelyenin bilinmeyen faydaları - Sayfa 3

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olur ve bağırsak sağlığını destekler.

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Yeşilin gücü: Hem lezzetli hem şifalı! İşte, bezelyenin bilinmeyen faydaları - Sayfa 4

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

Lif ve protein içeriği sayesinde tokluk hissi sağlar, böylece kilo kontrolüne yardımcı olur. Düşük kalorili olması da kilo verme sürecini destekler.

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