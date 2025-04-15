Yeşilin gücü: Hem lezzetli hem şifalı! İşte, bezelyenin bilinmeyen faydaları

BEZELYENİN BESİN DEĞERİ ZENGİNLİĞİ

Bezelye, vitamin ve mineral deposu olarak bilinir. İçeriğinde A, C, K vitaminleri ile folik asit, demir, potasyum, magnezyum gibi önemli besin maddeleri bulunur. Ayrıca lif ve protein açısından da zengindir.