Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak'ta toplu taşıma bedava mı? Metro, Marmaray, metrobüs...
Milyonlarca vatandaş "Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili arama motorlarında gerekli bilgiler aratırken, beklenen açıklama geldi. Peki, 1 Ocak'ta toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi?
2025 yılı yaklaşırken milyonlarca vatandaş "Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gerekli açıklamalar ise geldi. Metro, Marmaray, metrobüs gibi taşıtları kullananlar "1 Ocak'ta toplu taşıma bedava mı?" sorusunu araştırıyor.
İşte "Yılbaşında toplu taşımalar ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı...
Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.
Bakan Uraloğlu, “28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak.” dedi.