Yılın fotoğrafları oylaması başladı...

NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska da katıldı.

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