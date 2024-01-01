Yılın fotoğrafları oylaması başladı...
Anadolu Ajansının gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması başladı. Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek. Oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebilecek. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Tel Aviv'de toplanan binlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesini protesto etti.
NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska da katıldı.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 28'inci yılında toprağa verilecek 30 soykırım kurbanının yakınları, Potoçari'deki eski akümülatör fabrikasında bekletilen tabutların başında dua etti.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi’nde binalar yıkıldı.