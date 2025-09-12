Yıllarca yanlış muhafaza etmişiz: Yumurtaların daha taze kalması için hemen bu yöntemi deneyin!
Yumurtayı satın aldınız ve evinize getirdiniz. Eğer iyi muhafaza etmezseniz daha kısa sürede tazeliğini kaybedebilir. Uzmanlar, yumurtanın en iyi muhafaza edileceği püf noktaları paylaştı.
Sofraların vazgeçilmezlerinden olan yumurta, gerek normal bireyler gerek sporcular tarafından sıkça tüketiliyor.
Ancak çoğu kişi yumurtayı satın aldıktan sonra hiç dikkat etmeden bilinçsizce muhafaza ediyor.
