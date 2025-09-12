Yıllarca yanlış muhafaza etmişiz: Yumurtaların daha taze kalması için hemen bu yöntemi deneyin!

  1. Ekonomim
Yumurtayı satın aldınız ve evinize getirdiniz. Eğer iyi muhafaza etmezseniz daha kısa sürede tazeliğini kaybedebilir. Uzmanlar, yumurtanın en iyi muhafaza edileceği püf noktaları paylaştı.

Sofraların vazgeçilmezlerinden olan yumurta, gerek normal bireyler gerek sporcular tarafından sıkça tüketiliyor.

Protein deposu olan yumurta, Türk sofralarının en tüketilen yiyeceklerinden biri.

Ancak çoğu kişi yumurtayı satın aldıktan sonra hiç dikkat etmeden bilinçsizce muhafaza ediyor. 

Özellikle yaz aylarında yanlış saklanan yumurta ciddi risk oluşturabiliyor. Bu da zehirlenmeye kadar yol açabilir.

