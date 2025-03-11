Yıllardır aranan sır ortaya çıktı! Meğer tane tane pilav böyle yapılıyormuş
Türk mutfağının baş tacı, sofraların vazgeçilmezi pirinç pilavının yapımı çok kolay görünür ama yapımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır. Yıllardır süregelen "Tane tane pilav nasıl yapılır?" sorusu, sonunda cevap buldu. İşte, tane tane pilavın püf noktaları…
PİRİNÇ PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 su bardağı baldo ya da Osmancık pirinç
Yarım çay bardağı arpa ya da tel şehriye
1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
Birkaç damla limon suyu
PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?
Pirinci bol suyla birkaç kez yıkayarak nişastasını arındırın. Pirinci ılık suda 15-20 dakika bekletmek de iyi sonuç verir.
Tencerede tereyağını veya sıvı yağı eritin. Ardından şehriyeyi ekleyin ve kavurun. Şehriyeler kavrulduktan sonra suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve orta ateşte 4-5 dakika kavurun. Pirinçler şeffaflaşmaya başlayınca kavurma işlemi tamamlanmış demektir.