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Yıllardır çözülemeyen gizem: Bermuda Şeytan Üçgeni

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda Bermuda, Florida ve Porto Riko arasında kalan bir bölgedir. Bu bölge, gemi ve uçakların kaybolması gibi gizemli olaylarla ilişkilendirilir. Peki, bu bölgede gemi ve uçaklar neden kayboluyor? İşte, Bermuda Şeytan Üçgeni’ne dair detaylar…

Yıllardır çözülemeyen gizem: Bermuda Şeytan Üçgeni - Sayfa 1

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ NEDİR?

Bölgedeki gizemli kayboluşlara dair ilk kayıtlar, 1950'li yıllara dayanmaktadır. Gazeteci E.V.W. Jones'un 1950'de Associated Press için yazdığı bir makalede, bu bölgede "gizemli kayıplar" yaşandığından bahsetmiştir. 1964 yılında, Vincent Gaddis'in "Ölümcül Bermuda Şeytan Üçgeni" adlı makalesiyle bu bölge daha da ünlenmiştir.

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Yıllardır çözülemeyen gizem: Bermuda Şeytan Üçgeni - Sayfa 2

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ’NE DAİR EN BİLİNEN OLAYLAR

En bilinen olaylardan biri, 1945 yılında 5 Amerikan torpido bombardıman uçağının (Flight 19) ve onları aramak için gönderilen bir arama kurtarma uçağının kaybolmasıdır.

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Yıllardır çözülemeyen gizem: Bermuda Şeytan Üçgeni - Sayfa 3

Diğer bir olayda 1918 yılında, 300'den fazla mürettebatıyla kaybolan büyük bir Amerikan donanma kömür gemisinin (USS Cyclops) kaybolmasıdır. Bu olay, herhangi bir enkaz veya ipucu bulunamaması nedeniyle hala bir gizemdir.

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Yıllardır çözülemeyen gizem: Bermuda Şeytan Üçgeni - Sayfa 4

GEMİ VE UÇAKLARIN KAYBOLMASININ ARDINDAKİ BİLİMSEL NEDENLER

Pek çok gemi ve uçak, 20. yüzyıl boyunca bu bölgede kayboldu. Bu kayboluşların bazıları doğal nedenlerle açıklanabilirken, bazıları hala gizemini koruyor. Peki, gemi ve uçakların kaybolmasının ardında yatan bilimsel gerçekler neler?

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