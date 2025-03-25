Yıllardır çözülemeyen gizem: Bermuda Şeytan Üçgeni
Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda Bermuda, Florida ve Porto Riko arasında kalan bir bölgedir. Bu bölge, gemi ve uçakların kaybolması gibi gizemli olaylarla ilişkilendirilir. Peki, bu bölgede gemi ve uçaklar neden kayboluyor? İşte, Bermuda Şeytan Üçgeni’ne dair detaylar…
BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ NEDİR?
Bölgedeki gizemli kayboluşlara dair ilk kayıtlar, 1950'li yıllara dayanmaktadır. Gazeteci E.V.W. Jones'un 1950'de Associated Press için yazdığı bir makalede, bu bölgede "gizemli kayıplar" yaşandığından bahsetmiştir. 1964 yılında, Vincent Gaddis'in "Ölümcül Bermuda Şeytan Üçgeni" adlı makalesiyle bu bölge daha da ünlenmiştir.
BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ’NE DAİR EN BİLİNEN OLAYLAR
En bilinen olaylardan biri, 1945 yılında 5 Amerikan torpido bombardıman uçağının (Flight 19) ve onları aramak için gönderilen bir arama kurtarma uçağının kaybolmasıdır.
Diğer bir olayda 1918 yılında, 300'den fazla mürettebatıyla kaybolan büyük bir Amerikan donanma kömür gemisinin (USS Cyclops) kaybolmasıdır. Bu olay, herhangi bir enkaz veya ipucu bulunamaması nedeniyle hala bir gizemdir.