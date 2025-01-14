Yıllık kazançları dudak uçuklattı! Zirvedeki isim bakın kim? İşte Türk YouTuber'ların kazançları...
İstatistik sitesi SocialBlade verilerine 2024 yılında Türk Youtuber'ların yıllık kazançları dudak uçuklattı.
YouTube Premium, Google AdSense ve reklam ajansları ile yapılan gelirler yıllık kazançlara dahil değil. SocialBlade platformu listeyi Google'ın algoritmalarına göre tahmini bir şekilde belirliyor.
Veriler, YouTube gelirleri, kanalın abone sayısı, izlenme sayıları ve video yükleme sıklığı gibi faktörler hesaplanarak tahmin ediliyor.
İşte 2024 yılına ait tahmini kazançlar ve dikkat çeken isimler...