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  4. Yoğurdu taş gibi mayalama yöntemi ; Eskiler iyi bilir* Ne yoğurt, ne peynir suyu ne de ayran.

Yoğurdu taş gibi mayalama yöntemi ; Eskiler iyi bilir* Ne yoğurt, ne peynir suyu ne de ayran.

Yoğurt mayalarken taş gibi olması ya da elinizde malzeme bulunmaması durumunda * nohut * kullanabilirsiniz.

Yoğurdu taş gibi mayalama yöntemi ; Eskiler iyi bilir* Ne yoğurt, ne peynir suyu ne de ayran. - Sayfa 1

Yoğurt hazırlarken bazı ev hanımları hazırlıksız yakalanabiliyor. Maya bitmiş olabilir ya da taş gibi yoğurt hazırlamak gerekebilir.

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Yoğurdu taş gibi mayalama yöntemi ; Eskiler iyi bilir* Ne yoğurt, ne peynir suyu ne de ayran. - Sayfa 2

Bu durumda atacağınız en etkili adım nohut kullanmak olacaktır. Evet eski kadınlar da yoğurdu nohutla mayalarmış.

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Yoğurdu taş gibi mayalama yöntemi ; Eskiler iyi bilir* Ne yoğurt, ne peynir suyu ne de ayran. - Sayfa 3

YOĞURT TAŞ GİBİ OLUYOR

Yoğurt mayalarken nohut tercih edebilirsiniz. Nefisyemektarifleri.com’daki bilgiye göre gereken malzemeler şunlar:

  • 15 adet çiğ nohut
  • 1 su bardağı süt
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Yoğurdu taş gibi mayalama yöntemi ; Eskiler iyi bilir* Ne yoğurt, ne peynir suyu ne de ayran. - Sayfa 4

Sütü, hafif elimizi yakacak kadar ısıtalım ama kaynatmayalım.

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