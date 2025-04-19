Yoğurdu taş gibi mayalama yöntemi ; Eskiler iyi bilir* Ne yoğurt, ne peynir suyu ne de ayran.
Yoğurt mayalarken taş gibi olması ya da elinizde malzeme bulunmaması durumunda * nohut * kullanabilirsiniz.
Yoğurt hazırlarken bazı ev hanımları hazırlıksız yakalanabiliyor. Maya bitmiş olabilir ya da taş gibi yoğurt hazırlamak gerekebilir.
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Bu durumda atacağınız en etkili adım nohut kullanmak olacaktır. Evet eski kadınlar da yoğurdu nohutla mayalarmış.
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YOĞURT TAŞ GİBİ OLUYOR
Yoğurt mayalarken nohut tercih edebilirsiniz. Nefisyemektarifleri.com’daki bilgiye göre gereken malzemeler şunlar:
- 15 adet çiğ nohut
- 1 su bardağı süt
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