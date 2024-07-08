Yumurta haşlarken suya 1 adet ekleyin! Kabuklar soyarken şemsiye gibi açılıyor

Haşlama yumurta, protein ve kalsiyum bakımınfdan oldukça zengindir. Bu sebeple sporcuların vazgeçilmez besinlerindendir. Ancak haşlama yumurtanını kabuğunun soyulması sırasında yaşanan uğraşı ve zahmet, keyfinize çomak sokabilir. Neyse ki üzülmenize hiç gerek yok çünkü bu sorunları önlemek düşündüğünüzden de kolay.