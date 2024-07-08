Yumurta haşlarken suya 1 adet ekleyin! Kabuklar soyarken şemsiye gibi açılıyor
Yumurta haşlarken kabuk soyma eziyet haline geliyor ve çatlıyorsa mutlaka bilgilerden faydalanın. Bu bilgiler sayesinde yumurta kalıp gibi çıkıyor ve kolaylıkla soyuluyor
Yumurta kabuğu soyma işlemi, çoğu ev hanımının korkulu rüyasıdır. Kahvaltı öğünü başta olmak üzere kullanım alanı oldukça geniş olan haşlanmış yumurtayı kullanmak için ilk önce kabuklarını soymak gerekir. Ancak çoğu zaman kabuklar, yumurtaya yapışır ve yerken ağzınıza yumurta kabukları gelebilir.
Oysa bu sinir bozucu durumu birkaç aşçılık sırrı ile önlemek mümkün. Haşlama suyuna 1 adet kürdan atarak, misafirlerinize ve ev halkına enfes bir lezzet şöleni yaşatabilir, kahvaltı sofralarınızı daha neşeli hale getirebilirsiniz.
Haşlama yumurta, protein ve kalsiyum bakımınfdan oldukça zengindir. Bu sebeple sporcuların vazgeçilmez besinlerindendir. Ancak haşlama yumurtanını kabuğunun soyulması sırasında yaşanan uğraşı ve zahmet, keyfinize çomak sokabilir. Neyse ki üzülmenize hiç gerek yok çünkü bu sorunları önlemek düşündüğünüzden de kolay.
SİRKE VEYA LİMON SUYU DAMLATIN
Aydınlık Gazetesi internet sitesinde paylaşılan içeriğe göre, yumurta haşlarken, suya bir damla sirke veya limon suyu damlatmak, çatlama olasılığını önemli ölçüde azaltır. Bu sayede, yumurtanızın hem kabuğu sağlam kalır hem de haşlama işlemi daha da kolaylaşır