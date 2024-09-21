Yumuş yumuş oluyor + Evde ekonomik pastane simidi nasıl hazırlanır?

Ev hanımları pastanelerde yapılan bu nefis simidi evde hazırlayarak eşini ve çocuklarını adeta hayran bırakıyor. Hazırlanışı o kadar keyifli ki beyler ve çocuklar da hanımlarına yardım ediyor. Peki ekonomik fiyatlı pastane simidi nasıl hazırlanır? İşte adım adım tarifi…