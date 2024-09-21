Yumuş yumuş oluyor + Evde ekonomik pastane simidi nasıl hazırlanır?
Evde gerçek ve ekonomik fiyatlı pastane usulü simit yapmanın püf noktaları
Simit sabah kahvaltılarının adeta efendisidir. Sevilen ise 3 tür simit vardır. İlki gevrek ve çıtır çıtır simittir. İkincisi pazar yerlerinde de satılan sokak simidi denen simittir. Sonuncusu ve en çok sevileni ise pastane usulü simit.
Ev hanımları pastanelerde yapılan bu nefis simidi evde hazırlayarak eşini ve çocuklarını adeta hayran bırakıyor. Hazırlanışı o kadar keyifli ki beyler ve çocuklar da hanımlarına yardım ediyor. Peki ekonomik fiyatlı pastane simidi nasıl hazırlanır? İşte adım adım tarifi…
EKONOMİK PASTANE USULÜ SİMİT TARİFİ
Birbirinden lezzetli yemek ve tatlı tariflerinin yer aldığı kevserinmutfagi.com sitesinde pastane usulü simit tarifi de paylaşıldı.
İşte gereken malzemeler:
- 100 g tereyağı,
- 1/2 su bardağı sıvı yağ,
- 1 su bardağı ılık süt veya oda sıcaklığında sulu kıvamlı yoğurt,
- 2 yumurta (oda sıcaklığında),
- 1 küçük paket instant maya,
- 2 yemek kaşığı şeker,
- 1 tatlı kaşığı tuz,
- 5 su bardağı un.