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  4. Yumuş yumuş oluyor + Evde ekonomik pastane simidi nasıl hazırlanır?

Yumuş yumuş oluyor + Evde ekonomik pastane simidi nasıl hazırlanır?

Evde gerçek ve ekonomik fiyatlı pastane usulü simit yapmanın püf noktaları

Yumuş yumuş oluyor + Evde ekonomik pastane simidi nasıl hazırlanır? - Sayfa 1

Simit sabah kahvaltılarının adeta efendisidir. Sevilen ise 3 tür simit vardır. İlki gevrek ve çıtır çıtır simittir. İkincisi pazar yerlerinde de satılan sokak simidi denen simittir. Sonuncusu ve en çok sevileni ise pastane usulü simit.

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Yumuş yumuş oluyor + Evde ekonomik pastane simidi nasıl hazırlanır? - Sayfa 2

Ev hanımları pastanelerde yapılan bu nefis simidi evde hazırlayarak eşini ve çocuklarını adeta hayran bırakıyor. Hazırlanışı o kadar keyifli ki beyler ve çocuklar da hanımlarına yardım ediyor. Peki ekonomik fiyatlı pastane simidi nasıl hazırlanır? İşte adım adım tarifi…

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Yumuş yumuş oluyor + Evde ekonomik pastane simidi nasıl hazırlanır? - Sayfa 3

EKONOMİK PASTANE USULÜ SİMİT TARİFİ

Birbirinden lezzetli yemek ve tatlı tariflerinin yer aldığı kevserinmutfagi.com sitesinde pastane usulü simit tarifi de paylaşıldı.

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Yumuş yumuş oluyor + Evde ekonomik pastane simidi nasıl hazırlanır? - Sayfa 4

İşte gereken malzemeler:

  • 100 g tereyağı,
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ,
  • 1 su bardağı ılık süt veya oda sıcaklığında sulu kıvamlı yoğurt,
  • 2 yumurta (oda sıcaklığında),
  • 1 küçük paket instant maya,
  • 2 yemek kaşığı şeker,
  • 1 tatlı kaşığı tuz,
  • 5 su bardağı un.
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