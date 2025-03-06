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  4. Zar gibi ince yufka açmak artık çok kolay; Ayrıca asla yırtılmıyor

Zar gibi ince yufka açmak artık çok kolay; Ayrıca asla yırtılmıyor

Yufka açarken incecik olmasını ve yırtılmamasını istiyorsanız uygulamanız gereken basit bir pastane tüyosu var.

Zar gibi ince yufka açmak artık çok kolay; Ayrıca asla yırtılmıyor - Sayfa 1

Patatesli ya da ıspanaklı börek yaparken ince yufka açmak önemlidir. Diğer tüm böreklerde olduğu gibi en önemli lezzet işin yufka açmasında.

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Zar gibi ince yufka açmak artık çok kolay; Ayrıca asla yırtılmıyor - Sayfa 2

Yufkayı açarken de ince olması ve yırtılmaması önemlidir. Yufka kalın olursa istenilen lezzeti vermez, yırtılırsa da böreklerin lezzetini kaçırır. İşte tane tane anlatımla yırtılmayan ince yufka açma yöntemi:

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Zar gibi ince yufka açmak artık çok kolay; Ayrıca asla yırtılmıyor - Sayfa 3

YUFKA ZAR GİBİ OLUYOR VE YIRTILMIYOR

nefisyemektarifleri.com’daki yufka açma tarifine göre gereken malzemeler şu şekilde:

Hamur İçin;

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağından 2 parmak eksik su (su miktarını yarım su bardağından sonra kontrollü ekleyin ununuza göre artırıp azaltabilirsiniz)
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Zar gibi ince yufka açmak artık çok kolay; Ayrıca asla yırtılmıyor - Sayfa 4

Açmak İçin;

  • Nişasta
  • Yağlı Kağıt
  • Sıvı yağ
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