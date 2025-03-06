Zar gibi ince yufka açmak artık çok kolay; Ayrıca asla yırtılmıyor
Yufka açarken incecik olmasını ve yırtılmamasını istiyorsanız uygulamanız gereken basit bir pastane tüyosu var.
Patatesli ya da ıspanaklı börek yaparken ince yufka açmak önemlidir. Diğer tüm böreklerde olduğu gibi en önemli lezzet işin yufka açmasında.
Yufkayı açarken de ince olması ve yırtılmaması önemlidir. Yufka kalın olursa istenilen lezzeti vermez, yırtılırsa da böreklerin lezzetini kaçırır. İşte tane tane anlatımla yırtılmayan ince yufka açma yöntemi:
YUFKA ZAR GİBİ OLUYOR VE YIRTILMIYOR
nefisyemektarifleri.com’daki yufka açma tarifine göre gereken malzemeler şu şekilde:
Hamur İçin;
- 2 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağından 2 parmak eksik su (su miktarını yarım su bardağından sonra kontrollü ekleyin ununuza göre artırıp azaltabilirsiniz)