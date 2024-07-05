Zeytinin acı aroması nasıl giderilir? Sadece 2 malzemeyle kesin çözüm...

SU + KOSTİK SODA MUCİZESİ

f5haber.com.tr'nin Egegundem.com.tr'den derlediği içeriğe göre, Yalnızca tamamen bozulmamış zeytinlere ve büyük bir dikkatle uygulanacak, çok daha hızlı ama aynı zamanda daha invazif bir yöntem. Her kilogram zeytin için bir litre su ve 20 gram kostik sodadan oluşan bir çözelti hazırlayın, soğumasını bekleyin ve daha sonra önceden temizlenmiş ve yıkanmış zeytinleri içine daldırın, burada sekiz saat (tamamen batırılmış) kalmaları gerekecek. Veya on saat. Gerekli sürenin sonunda zeytinleri günde iki veya üç kez değiştirerek üç gün soğuk suda bekletmeniz gerekecektir.