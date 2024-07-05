Zeytinin acı aroması nasıl giderilir? Sadece 2 malzemeyle kesin çözüm...
Zeytin doğru temizlenmediğinde damaklarda acı tat bırakır. Ve bu tat oldukça sinir bozucudur. Peki zeytinin acı aroması nasıl çıkar. Yalnızca 2 malzeme sayesinde bu acı tattan kurtulmak mümkün
Zeytinin acı aroması nasıl giderilir? Zeytin, kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerindendir. Çizik, sele, biberli, yeşil gibi çeşitleri bulunur ve tüketilir. Ancak acı zeytin sıkça karşılaşılan bir durumdur. İşte böyle anlarda dilinizde pütürleşme ve boğazınızda yanma hissedersiniz ki bu durum oldukça sinir bozucudur. Dolayısıyla zeytin acısını çıkarmanız gerekir. Sadece su ve kostik soda yardımıyla zeytinin acı aromasından kolayca kurtılmanız mümkün. Üstelik uygulaması da oldukça pratik.
SU + KOSTİK SODA MUCİZESİ
f5haber.com.tr'nin Egegundem.com.tr'den derlediği içeriğe göre, Yalnızca tamamen bozulmamış zeytinlere ve büyük bir dikkatle uygulanacak, çok daha hızlı ama aynı zamanda daha invazif bir yöntem. Her kilogram zeytin için bir litre su ve 20 gram kostik sodadan oluşan bir çözelti hazırlayın, soğumasını bekleyin ve daha sonra önceden temizlenmiş ve yıkanmış zeytinleri içine daldırın, burada sekiz saat (tamamen batırılmış) kalmaları gerekecek. Veya on saat. Gerekli sürenin sonunda zeytinleri günde iki veya üç kez değiştirerek üç gün soğuk suda bekletmeniz gerekecektir.
ZEYTİNİN FAZLA TUZUNDAN ARINDIRMAK İÇİN...
Tuzlu tuzlu zeytin yemek istemiyorsanız çözümü oldukça basit ve pratik. Önce zeytinleri bir kaba alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bu şekilde bir gece bekletin. Bir sonraki gün pis suyu döküp kaba temiz su ekleyin ve bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. İşte bu yöntem sayesinde zeytini fazla tuzundan arındırmak mümkün. Bir diğer teknik ise, zeytinleri kaynak suda birkaç dakika bekletip süzmek. Bu şekilde de zeytinin tuzundan kurtulabilirsiniz.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR
Acibadem.com.tr sitesinde aktarılan bilgilere göre, İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını da korur. Gözün aydınlık ve karanlık arasında daha iyi ayrım yapmasını sağlayarak gece görüşünü iyileştirir. Ayrıca A vitamini, katarakt, makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), glokom ve yaşa bağlı diğer göz hastalıklarının gelişmesine karşı etkilidir.