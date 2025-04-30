Zeytinyağlı barbunya pilaki sofraların vazgeçilmezi olmaya aday: İşte tadına doyulmaz o tarif!
Türk mutfağının zengin ve lezzetli mezelerinden biri olan barbunya pilaki, hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenek olarak sofralarımızda sıkça yer alıyor. Özellikle zeytinyağlı sevenlerin favorisi olan bu lezzet, kendine has tatlımsı aroması ve yumuşacık dokusuyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Peki, bu geleneksel lezzeti evinizde nasıl hazırlayabilirsiniz? Zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır? İşte adım adım, püf noktalarıyla birlikte barbunya pilaki tarifi…
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ
MALZEMELER
2 su bardağı kuru barbunya
1 adet büyük boy soğan
2-3 adet orta boy domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası
2 adet sivri biber (isteğe bağlı)
Yarım demet maydanoz
Yarım limonun suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz, karabiber, pul biber (isteğe göre)
Kaynar su
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PİLAKİ NASIL YAPILIR?
Kuru barbunyaları bir gece önceden bol suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp tencereye alın ve üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyip haşlayın. Barbunyalar yumuşayınca ocaktan alın ve suyunu süzün.
Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Yemeklik doğradığınız soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. İsteğe bağlı olarak ince doğradığınız sivri biberleri de ekleyip birkaç dakika daha kavurun.