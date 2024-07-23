Ziraat mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Ziraat mühendisliği nedir?

Ziraat mühendisliği, artan nüfus ve buna bağlı olarak artan gıda talebiyle birlikte, mahsul üretimini optimize eden, kaynak kullanımını en aza indiren ve çevresel etkiyi azaltan teknolojiler ve uygulamalar geliştirmede ve uygulamada önemli mühendislik dallarından biridir. Ziraat mühendisleri, tarım endüstrisinde verimliliği, üretkenliği ve sürdürülebilirliği iyileştirmek için mühendislik prensiplerini tarım uygulamalarıyla bütünleştirmede önemli bir rol oynarlar.