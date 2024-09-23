Zona (Gece yanığı) nedir? Zona ne zaman iyileşir?
Zona, kabarcık görünümlü, ağrılı bir döküntüye neden olan viral bir enfeksiyondur. Herpes zoster olarak da adlandırılan ve halk arasında gece yanığı olarak bilinen zona, döküntü olmaksızın ortaya çıkabilir. Fakat genellikle ağrılı, kaşıntılı veya her ikisini de içeren tek taraflı ve vücudun orta hattını geçmeyen dermatomal döküntü görünümü ile ortaya çıkar.
Zona (Gece yanığı)
Zona, gece yanığı olarak da bilinen, ağrılı bir döküntüye neden olan hastalıktır. Tıptaki adı herpes zosterdir. Hastalığın etkeni suçiçeği virüsü, tıptaki adı ile varicella zoster" virüsüdür. Suçiçeği geçiren kişilerde virüs vücutta uyku halinde kalmaya devam eder. Yaşlılık, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve stres gibi nedenlerle aktif olabilir ve ciltte ağrılı döküntüye neden olur.
Zona belirtileri nelerdir?
Ağrı
Döküntülü bölgede yanma ve karıncalanma
Kaşıntı ve batma hissi
Bölgesel hassasiyet
Vücudun etkilenen bölgesinde uyuşma
Işığa karşı duyarlılık
Yüksek ateş ve beraberinde gelişen baş ağrısı
Yorgunluk ve tükenmişlik hissi
Zona nasıl teşhis edilir?
Doktorlar zona hastalığının teşhisi için öncelikle birey üzerinde yaptıkları fiziksel muayene ve tıbbi geçmişi belirlemek için sordukları sorulardan faydalanırlar. Zona; genellikle vücutta tek taraflı ağrı, deride döküntü ve kabarcıklar gözlemlenmesiyle teşhis edilir.
Zona ne zaman iyileşir?
Genellikle 2-6 hafta süren zona hastalığı, sinir onarımına bağlı olarak 4-5 ay kadar devam edebilir.