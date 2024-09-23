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  4. Zona (Gece yanığı) nedir? Zona ne zaman iyileşir?

Zona (Gece yanığı) nedir? Zona ne zaman iyileşir?

Zona, kabarcık görünümlü, ağrılı bir döküntüye neden olan viral bir enfeksiyondur. Herpes zoster olarak da adlandırılan ve halk arasında gece yanığı olarak bilinen zona, döküntü olmaksızın ortaya çıkabilir. Fakat genellikle ağrılı, kaşıntılı veya her ikisini de içeren tek taraflı ve vücudun orta hattını geçmeyen dermatomal döküntü görünümü ile ortaya çıkar.

Zona (Gece yanığı) nedir? Zona ne zaman iyileşir? - Sayfa 1

Zona (Gece yanığı)

Zona, gece yanığı olarak da bilinen, ağrılı bir döküntüye neden olan hastalıktır. Tıptaki adı herpes zosterdir. Hastalığın etkeni suçiçeği virüsü, tıptaki adı ile varicella zoster" virüsüdür. Suçiçeği geçiren kişilerde virüs vücutta uyku halinde kalmaya devam eder. Yaşlılık, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve stres gibi nedenlerle aktif olabilir ve ciltte ağrılı döküntüye neden olur.

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Zona (Gece yanığı) nedir? Zona ne zaman iyileşir? - Sayfa 2

Zona belirtileri nelerdir?

Ağrı

Döküntülü bölgede yanma ve karıncalanma

 Kaşıntı ve batma hissi

 Bölgesel hassasiyet

 Vücudun etkilenen bölgesinde uyuşma

 Işığa karşı duyarlılık

 Yüksek ateş ve beraberinde gelişen baş ağrısı

 Yorgunluk ve tükenmişlik hissi

 

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Zona (Gece yanığı) nedir? Zona ne zaman iyileşir? - Sayfa 3

Zona nasıl teşhis edilir?

Doktorlar zona hastalığının teşhisi için öncelikle birey üzerinde yaptıkları fiziksel muayene ve tıbbi geçmişi belirlemek için sordukları sorulardan faydalanırlar. Zona; genellikle vücutta tek taraflı ağrı, deride döküntü ve kabarcıklar gözlemlenmesiyle teşhis edilir.

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Zona (Gece yanığı) nedir? Zona ne zaman iyileşir? - Sayfa 4

Zona ne zaman iyileşir?

Genellikle 2-6 hafta süren zona hastalığı, sinir onarımına bağlı olarak 4-5 ay kadar devam edebilir.

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