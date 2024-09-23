Zona (Gece yanığı) nedir? Zona ne zaman iyileşir?

Zona (Gece yanığı)

Zona, gece yanığı olarak da bilinen, ağrılı bir döküntüye neden olan hastalıktır. Tıptaki adı herpes zosterdir. Hastalığın etkeni suçiçeği virüsü, tıptaki adı ile varicella zoster" virüsüdür. Suçiçeği geçiren kişilerde virüs vücutta uyku halinde kalmaya devam eder. Yaşlılık, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve stres gibi nedenlerle aktif olabilir ve ciltte ağrılı döküntüye neden olur.