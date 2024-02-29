107. dönem ÖGG sınavı ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

ÖGG sınavı ne zaman açıklanacak?

107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı 27 Şubat’ta yayımlandı. Yayınlanan kılavuz bilgisine göre Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.

ÖGG sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.



Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.