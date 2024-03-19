Milyonlarca insan 31 Mart pazar günü sandık başına gidip oy kullanacak. Üniversiteyi şehir dışında okuyanlar 1 Nisan’da ders olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2024 yerel seçimden sonraki gün ders var mı? 1 Nisan 2024’te okul var mı? 1 Nisan pazartesi üniversiteler tatil mi? İşte detaylar…



1 Nisan 2024 okullar tatil mi?

5 yılda bir yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri bu yıl 31 Mart pazar günü yapılacak. Seçimler Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerindeki okullarda kurulan sandıklarda yapılıyor. Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan pazartesi günü için henüz resmi tatil açıklaması gelmedi.

Geçtiğimiz yıl 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonraki gün olan pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Bu yıl da 1 Nisan’da okulların tatil edilmesi bekleniyor.

1 Nisan pazartesi üniversiteler tatil mi?

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.