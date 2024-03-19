2024 yerel seçimden sonraki gün ders var mı? 1 Nisan 2024’te okul var mı?
31 Mart seçimlerine geri sayım başladı. Seçimler, 81 ildeki okullarda kurulan sandıklarla gerçekleştirilecek. Yerel seçimlere sayılı günler kala, öğrenciler seçimden sonraki gün okulların olup olmadığını merak ediyor. Peki,2024 yerel seçimden sonraki gün ders var mı? 1 Nisan 2024’te okul var mı? İşte detaylar...
Milyonlarca insan 31 Mart pazar günü sandık başına gidip oy kullanacak. Üniversiteyi şehir dışında okuyanlar 1 Nisan’da ders olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2024 yerel seçimden sonraki gün ders var mı? 1 Nisan 2024’te okul var mı? 1 Nisan pazartesi üniversiteler tatil mi? İşte detaylar…
1 Nisan 2024 okullar tatil mi?
5 yılda bir yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri bu yıl 31 Mart pazar günü yapılacak. Seçimler Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerindeki okullarda kurulan sandıklarda yapılıyor. Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan pazartesi günü için henüz resmi tatil açıklaması gelmedi.
Geçtiğimiz yıl 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonraki gün olan pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Bu yıl da 1 Nisan’da okulların tatil edilmesi bekleniyor.
1 Nisan pazartesi üniversiteler tatil mi?
Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.