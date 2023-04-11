AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in görevden alındığı yerine Selman Altaş'ın atandığı bildirildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından atamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ordu İl Başkanı görevden alınarak yerine Selman Altaş atanmıştır. Yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Milletvekili aday listelerine itiraz eden Tomakin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz."