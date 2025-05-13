  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ALES 2 başvuruları başladı
Takip Et

ALES 2 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 6 Temmuz'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvuruları başladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ALES 2 başvuruları başladı
Takip Et

6 Temmuz'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları bugünden itibaren 21 Mayıs'a kadar alınacak.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Adaylar, 6 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldıTürkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldıGündem
Gündem
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Aileyi tehdit edenler hakkında istenen ceza belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Aileyi tehdit edenler hakkında istenen ceza belli oldu
Pırlanta, zümrüt, yakut… İstanbul’da film gibi operasyon: Değeri 250 milyon lirayı buluyor
Pırlanta, zümrüt, yakut… İstanbul’da film gibi operasyon: Değeri 250 milyon lirayı buluyor
Kremlin: Putin uygun gördüğünde Türkiye'deki görüşmelerde Rusya'yı kimin temsil edeceğini açıklayacağız
Kremlin: Rus heyeti Türkiye'deki görüşmelere hazırlanıyor
Esila Ayık için istenen ceza belli oldu!
Esila Ayık için istenen ceza belli oldu!
Özgür Özel'den Soma açıklaması: Yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor
Özgür Özel'den Soma açıklaması: Yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor
MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı
MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı