Bahçeli, Ahbap ve Babala TV'yi eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.



Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Kırık dökük haldeyiz ama mutlaka düzeleceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan da alın akıyla çıkacağız. Derdi veren Allah'ın dermanı da vereceğini biliyoruz.

Savaşlara, doğal afetlere, salgın hastalıklara, darbe teşebbüslere, isyan girişimlerine, istiklalimize yönelik menfur suikastlara karşı aynı cephede mücadele ettik. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken, milletimizin ahları arşı titretirken, afetzedeler hayata tutunmaya çalışırken, vicdan fukaralarını esefle, ibretle izledik.

Kentleşme politikamızı gözden geçirmeliyiz.

Depremle sarsılan 10 ilimizde hayat mücadelesi veren 13,5 milyon vatandaşımızı ciddi mağduriyetlere uğradığı ortadadır. Seferberlik ruhuyla harekete geçip milletvekillerimizden oluşan heyeti deprem bölgesine gönderdik.

Titiz çalışmaları meşgul etmemek için gelişmeleri Ankara’dan takip ettim. 'MHP nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim.

Şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Depremin vurduğu 10 ilde milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım. MHP nerede diyenleri ciddiye alıp cevap vermeyeceğim ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim; biz her yerdeyiz.

Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yetişemediği ne vardır ki 'Ahbapçılar' ve 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır?"