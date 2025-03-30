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Bayramda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bayramlaşmaya giden arkadaş grubunun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Bayramda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Dolunay Mahallesi’nde bayramlaşmaya giden D.G. idaresindeki traktör, freninin patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Hebun Görmez (14) ile yaralılar şoför D.G., S.A., E.S.G., H.G. ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi Kocaköy Devlet Hastanesine, daha sonra burada yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

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