Bugün (6 Mayıs) Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Ancak teamül haline gelen bu uygulama gündemin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 16 Nisan 2024 tarihinde yapılmıştı. Kabine toplantısı bugün (6 Mayıs pazartesi) yapılacak.

Kabine gündeminde neler var?

Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.

Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.