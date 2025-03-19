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CHP'de olağanüstü hal: İl ve ilçe örgütleri önünde toplanma çağrısı yapıldı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü hal ilan edildi. Krizin Ankara’dan yönetileceğini söyleyen CHP yöneticileri, “İktidar demokrasiyi ve hukuku askıya aldı. Bu yalnızca CHP’nin değil, Türkiye’nin meselesidir” dedi .

Haber Merkezi
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CHP'de olağanüstü hal: İl ve ilçe örgütleri önünde toplanma çağrısı yapıldı
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İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’a gitti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'ın haberine göre CHP Genel Merkezi’nde ise bazı MYK üyelerinin katılımıyla sürece yönelik dar kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi’nde bulunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP MYK üyeleri, “Demokrasiyi ve hukuku askıya alan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Bu yalnızca CHP’nin değil, tüm Türkiye’nin meselesidir” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’nin, operasyonlara yönelik süreci, Ankara’dan yöneteceği bildirildi. İBB çalışanlarının ve İmamoğlu’nun gözaltına alınmasında cumhuriyetin hedef alındığını savunan CHP’liler, “Genel Merkezi de Ekrem Bey’in tutulduğu Vatan Emniyeti’ni de terk etmeyeceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de dayanışma çağrısında bulundu.

Tüm hukuk kurallarını ayaklar altına alan iktidarın, “Her şeyi yapabileceğini” kaydeden Taşcıer, “23 Mart’ta gerçekleştireceğimiz ön seçime, CHP üyesi olmayanları da dayanışma için sandığa bekliyoruz. Bir partiyi aşan, olağanüstü bir süreç yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

CHP'den eylem çağrısı

CHP TBMM Grubu da Genel Kurul’un açılış saati 14:00 itibarıyla eylem gerçekleştirilecek. 

CHP resmi X hesabında da CHP Ankara İl Örgütü'nün saat 14:00’te CHP Genel Merkezi önünde bir araya gelineceği duyuruldu. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, CHP Genel Merkezi önünden protesto edilecek.

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