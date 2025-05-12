CHP'nin şoförü Gökhan Gülyurt'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi, 23 Nisan’da CHP’li milletvekillerini taşıyan makam otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Gülyurt’a, "zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Aracı üç kez kolluk görevlilerinin üzerine sürdüğü iddia edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, 06 CHP 66 plakalı otobüsü kullanan Gülyurt’un, polislerin “dur” ihtarlarına rağmen aracı üç kez kolluk görevlilerinin üzerine sürdüğü öne sürüldü. Olayın Hipodrom ve Talatpaşa caddelerinde başladığı, ardından adliye önünde ve Atatürk Bulvarı’nda devam ettiği belirtildi.

6 Ekim’de hakim karşısına çıkacak

İddianamede, Gülyurt’un otobüsü “silahtan sayılabilecek bir araç” olarak kullandığı ve eyleminin cebir niteliği taşıdığı ifade edildi. Sanığın 6 Ekim’de hakim karşısına çıkacağı açıklandı.