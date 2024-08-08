Dilan Polat ev hapsi talebinde bulundu, mahkeme reddetti

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşandı.

Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptıyla birlikte Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine ve Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirten Dilan Polat'ın avukatı tahliye talep etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve kaçma şüphesinin olduğunu belirterek itirazı reddetti.

Ev hapsi talebi

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bunun üzerine avukatından bir hamle daha geldi. Avukat, tahliye talebinin reddi kararına itiraz etti ve eksik ve hatalı değerlendirilme yapıldığını belirterek yeniden tahliye istedi.

Dilekçede tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.

Mahkemeden itiraza ret kararı

Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti. Dilan Polat'ın avukatı bu karara da itiraz etti. Üst mahkeme olarak değerlendirme yapan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi de daha önce İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve yargılamayı yapan mahkemenin tutukluluğa devam kararı verdiğini, değişen bir delil olmadığını, sanığın suçlar işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi teşkil eden somut delillerin bulunduğunu ve adli kontrolle serbest bırakılmasının da yetersiz kalacağını belirterek itirazı reddetti. Tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Engin Polat'ın kardeşine de ret

Bir tahliye talebi de Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'tan geldi. Suç örgütü yöneticisi sıfatıyla davada yer alan Polat da MASAK raporunda hakkında olumsuz bir tespit yapılmadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme, kaçma ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığından delilleri karartma ihtimalinin bulunması ve hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin olduğunu kaydederek talebi reddetti.