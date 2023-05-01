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Doğalgaz 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz

Konutlarda, ibadethanelerde ve cemevlerinde 24 Nisan -31 Mayıs arasındaki doğalgaz tüketimi için tahakkuk edecek ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmayacak.

ANKARA Haber Merkezi
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ANKARA

Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin tükettiği doğalgazın bir kısmının veya tamamının ücretsiz olarak temin edilmesiyle ilgili BOTAŞ’ın görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımladı.

Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de ücretsiz kullanıma ilişkin bedelin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasının koşulları düzenlendi.

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