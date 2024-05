Dr. Nuri Sevgen: Borsada yukarı yönlü kuvvetli olasılık var 

Takip Et

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nda S&P’nin not artışını ve borsadaki gelişmeleri değerlendirdi. Not artışını gayet olumlu bulduğunu ifade eden Sevgen, bununla birlikte kurumun dolar/TL kurunda 31,88’lik yıl sonu beklentisinin inandırıcı olmadığını ifade etti. Sevgen, borsadaki yukarı yönlü ivmenin de potansiyelini koruduğunu söyledi. Sevgen, şu görüşleri dile getirdi:

S&P’nin kurdaki beklentisi inandırıcı değil

S&P’nin not artışı bekleniyord. S&P’nin bu değerlendirmesi gayet olumlu. Ancak tabii Türkiye'nin mevcut bulunduğu kredi skalasında ki yeri çok aşağılarda. Bu not artışı Türkiye'yi çok iyi yerlere getirmedi ama en azından çok olumlu bir sürecin başlangıcı diyebileceğimiz mesajlar verdi. Ancak o mesajlarda dile getirdikleri yıl sonu dolar/TL beklentisi bana çok inandırıcı gelmedi. Bunu 2018 öncesinde konuşsaydık mümkündü ama net rezervleri eksi olan bir Merkez Bankası’yla 31,5’ler civarında bir kuru yıl sonunda beklemek Türkiye’ye ciddi oranda döviz gireceğini beklemek anlamını taşıyor. Bu da ne kadar istenir? Türkiye, hem turizm, hem ihracat hem cari açık rakamlarına baktığınız zaman önemli sıkıntıları olan bir ülke. Her şeyden önce bunu hükümetin ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın istememesi gerekir diye düşünüyorum. Ama böyle bir beklentinin olması da matematiksel olarak belki belli formüller ve modellerle mümkün ama hayatın kendi içerisinde zor.

Matematiksel olarak pek çok şey mümkün. Mesela monetarist sistemde para yaratırsınız. Bunu da tahville yaparsınız. Borçla yaratılır para. Ama herkes aynı borcu faiziyle ödemeye kalkmayacağı için de monetarist sistemde paraya güven devam eder. Herkes ana para ve borcunu ödemeye kalksa piyasada o kadar para yoktur. Yeni para basmanız gerekir. Sistemle ilgili sorunlar burada göz ardı edilebilir. Ama matematiksel olarak bir model kurarsınız. 31,5 çıkar dersiniz ama modelin ayaklarında kurun 31,5’e gelmesi Türkiye ekonomisine zarar vereceği için ben sıkıntı görüyorum. Bunu söylerken dolar-TL 50 olsun, 70 olsun da demiyorum. Benim sadece söylemeye çalıştığım şey şu: Enflasyon oldukça yüksek. Yüzde 70 yakın bir enflasyon var. Bu enflasyona rağmen reel efektif kur endeksi üzerinden bile baksanız paranız oldukça değerli hale gelmeye başlamışsa bu bir sorundur. Bunu enflasyon kadar artırmak volatilite yaratmadan içeride en azından döviz talebini engelleyici bir etki yaratır. Ama siz kuru sabit tutmaya çalıştıkça ve içeride enflasyon da hâlâ devam ediyorken ve enflasyon göstergelerine hâlâ güvensizlik varken, ileride bu düdüklü tencerenin patlaması gibi bir reaksiyon verebilir endişesi yaratır. O yüzden bu tür raporlar şu ortamda benim çok önemsediğim raporlar değil. Ama notun artırılması tabii ki olumlu.

Borsada endeskte TL bazındaki grafiğe baktığımızda 9.800 civarında bir direncimiz, daha önce geçemediğimiz bir zirvemiz vardı. Bayramdan önce buraya doğru sert bir hareket yapmıştı. Sonra bir düzeltme yapmış, 9.800’ü geçtikten sonra hızlanmıştı. Genel olarak 10.600 10.700 bölgesi yükselen trendin üst bandı. Buraya kadar bir hareketin olma olasılığını kuvvetli görüyorum. Bu hareketin devamını bekliyorum. Bugün muhtemelen S&P’nin not artışı bahanesiyle yukarı doğru hamle yapar ama bu hamleden sonra ufak bir satış gelir. Sonra tekrar yukarı doğru seyrimiz devam eder. Hatırlarsın bundan 15-20 gün önce şunu söylemiştim: TL bazında önemli hareketlilikler olacak. TL yatırım daha avantajlı olacak. Çok olumlu 2-3 aylık bir sürece giriyoruz. Ağustosa kadar bu süreci iyi değerlendirmek lazım. Endeks yukarı gidiyor bu yukarı gidiş de devam edecek gibi görünüyor.

Fiyatı yükselme potansiyel olan senetlere eğilim var

Ancak burada beni endişelendiren dolar bazındaki grafik. Dolar bazındaki endeks, dolar/TL düşük kaldığı için TL bazında aynı bile kalsa dolar aşağı geldiği, Dolar/TL kuru, TL’nin lehine hareket ettiği için yukarı doğru gidiyor. O yüzden de daha önceki zirve olan 310 doları geçti ve şimdi 325 dolar doğru hareket potansiyeli devam ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla 10.500, 10.600 belki biraz daha zirve yaparak 10.700’e kadar bir atak potansiyelimiz halihazırda sürüyor. Burada yatırımcıların endeksi biraz daha önemsememesi lazım. Daha çok senet bazlı hareketlere odaklanması gerekiyor. Endeks 100 dışı senetlerde, beklentisi olan senetlerde yoğun hareketliliği göreceğimiz bir döneme giriyoruz gibi görünüyor. Endeks bir süredir yukarı gidiyor ama endeksin