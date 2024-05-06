Fabrika sahibi pres makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi
Kocaeli İzmit'te fabrikaya yeni alınan ve kurulan pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir plastik ürün üretim fabrikasında, iş yeri sahibi pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.
Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Ş, pres makinesine sıkıştı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.