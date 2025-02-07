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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Üç gündür tek kelime etmediniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine "Dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, 'Gazze, ABD toprağı olacak' diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz." diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Üç gündür tek kelime etmediniz
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde söylediği "Neymiş, Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü, var mı bu tür konutlar? Ey Ekrem Efendi, sen bunları delillendir, ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem” sözlerine cevap verdi.

"Kendisine tavsiyem..."

“Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş” diyen İmamoğlu, dünyayı ayağa kaldıran ABD Başkanı Trump'ın Gazzelileri sürgün etmekten banseden sözlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki göstermemesini eleştirdi. 

İmamoğlu, Erdoğan'ı etiketleyerek "Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş. Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, “Gazze, ABD toprağı olacak.” diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz. @RTErdogan" dedi. 

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