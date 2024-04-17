Kabine değişikliği olacak mı? Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından önemli satır başları şöyle;

"İran ve İsrail arasında Netanyahu ve ekibinin bir katliam siyaseti takip etmesiyle birlikte bölgede tansiyonun daha da yükseleceğini ifade etmiştik. Netanyahu bölgesel bir savaş çıksın ve buna ABD de dahil olsun gibi tehlikeli bir senaryo peşindedir. Soykırım siyaseti 40 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu.

İsrail doğrudan İran'ın Şam Büyükelçiliği'ni vurdu. Bu saldırıda da İranlı görevliler hayatını kaybetti. Bir ülkenin diplomatik temsilciliğine başka bir ülke tarafından saldırıldığında bütün dünyanın ayağa kalkması tablosu ortaya çıkar. Fakat saldıran İsrail olunca bu konuya herkes ikiyüzlü bir şekilde suskun kaldı.

İran'ın cevabi saldırısına dünyadan kınama geldi. ABD ambargo ve kısıtlama ortaya koyacağını söyledi. İsrail'e dönük bu tepkiler neden gündeme gelmiyor? Müeyyideler adaletli ve eşit bir şekilde neden uygulanmıyor? Sorunun temeli, özü bundan ibarettir. Bütün bu gelişmelerin Filistin'deki esas meseleyi unutturmaması gerektiğini ifade ediyoruz.

Muhakkak ateşkes sağlanmalı ve iki devletli çözüme en güçlü şekilde gidilmelidir."

Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin sonuçlarıyla ilgili olarak ise, "Seçimin siyasi sonuçlarını değerlendirme aşamasındayız, Cumhurbaşkanı Kabine'de değişimi uygun görürse gerekli tasarrufta bulunacaktır." açıklamasında bulundu.