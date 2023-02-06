Kahramanmaraş merkezli ikinci deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleşti.

7,6 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem Ankara ve Samsun'dan da hissedildi.

Öte yandan 13,35'te de Malatya Doğanşehir'de 5,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

"Birbirini tetikleyen depremler"

Elbistan merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulunan AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." ifadelerini kullandı.